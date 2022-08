Imma Tataranni 2: tutto sui nuovi episodi della serie sbanca ascolti (Di martedì 16 agosto 2022) L'imprevedibile, schietta e intelligentissima Tataranni sta per tornare. Sarà infatti Imma Tataranni-Sostituto Procuratore uno dei primi titoli aprire la nuova stagione della Fiction Rai, in autunno, quando arriveranno su Rai1 le quattro puntate conclusive della seconda stagione della serie ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. Il personaggio interpretato da Vanessa Scalera, che in poche anni si è imposto come un vero e proprio fenomeno televisivo, questa volta sarà alle prese con diverse situazioni complicate, nel lavoro come nella vita privata: tra nuovi casi da risolvere e il sospetto di un tradimento non mancheranno i colpi di scena. Imma Tataranni 2, tutto sui nuovi ... Leggi su panorama (Di martedì 16 agosto 2022) L'imprevedibile, schietta e intelligentissimasta per tornare. Sarà infatti-Sostituto Procuratore uno dei primi titoli aprire la nuova stagioneFiction Rai, in autunno, quando arriveranno su Rai1 le quattro puntate conclusiveseconda stagioneispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. Il personaggio interpretato da Vanessa Scalera, che in poche anni si è imposto come un vero e proprio fenomeno televisivo, questa volta sarà alle prese con diverse situazioni complicate, nel lavoro come nella vita privata: tracasi da risolvere e il sospetto di un tradimento non mancheranno i colpi di scena.2,sui...

