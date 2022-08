Ilary Blasi ha una nuova fiamma? Intanto posa senza fede al dito

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 16 agosto 2022) Dopo la fuga in Tanzania all’indomani dell’annuncio della separazione da Francesco Totti, la pausa relax a Sabaudia con i figli e i giorni in montagna con gli amici, è ancora tempo di vacanza per. La conduttrice è partita alla volta delle Marche con la sorella Melory e il marito e la figlia di lei, per rifugiarsi nel caldo abbraccio della nonna materna. Il gossip però non perde le sue tracce e al suo nome viene accostato quello di un personal trainer. Lei non replica alle chiacchiere, masexy e maliziosa…alsi gode qualche giorno nelle Marche, nel paesino in cui vive la sua amata nonna Marcella. Aria buona, relax e l’amore dei suoi cari sono un vero toccasana. La conduttrice posta sui social gli scatti ...