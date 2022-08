Ilary Blasi | ecco quando rilascerà la prima intervista dopo Totti

Corriere : «Dopo la rottura con Totti, Ilary torna all’università che aveva lasciato per la famiglia» - CheDonnait : L'appello disperato ad #ilaryblasi - infoitcultura : Alex Nuccetelli, ecco chi è l'amico Cupido di Totti (che sa la verità sulla separazione con Ilary Blasi) - zazoomblog : La strategia di Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti: “Lo show finale” ecco cosa potrebbe fare -… - martyspace97 : Jessica come una ilary Blasi qualunque fomenta i fan che ancora credono a una storia mai esistita a Agosto 2022.… -

Secondo il Corriere della Sera ,avrebbe in mente un "piano" ben preciso da mettere in atto dopo la separazione da Francesco Totti che tanto sta facendo chiacchierare gossip e stampa. La strategia die Totti ...... la pausa relax a Sabaudia con i figli e i giorni in montagna con gli amici, è ancora tempo di vacanza per. La conduttrice è partita alla volta delle Marche con la sorella Melory e il ...Ilary Blasi e Cristiano Iovino sono una coppia ufficiale dopo la separazione da Francesco Totti L’ultimo gossip.Spunta un nuovo nome nella valanga di indiscrezioni sui motivi della fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi.