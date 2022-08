Ilary Blasi e la storia con il noto modello: ecco cos'ha scoperto Francesco Totti (Di martedì 16 agosto 2022) Un'amica di Melory Blasi, sorella di Ilary, rivela il nuovo flirt tra la conduttrice dell'Isola dei Famosi e un noto PR romano. Circolano rumors piccanti che vedono coinvolta Ilary Blasi. Sembra che la presentatrice dell’Isola dei Famosi abbia una nuova fiamma. Lui sarebbe un noto PR romano che, tra l’altro, è anche l’ex di Giulia De Lellis. I due starebbero frequentandosi da un po’. A lanciare la bomba è la a pagina Instagram The Pipol Gossip. La presentatrice, che qualche settimana fa era in montagna per sfuggire ai paparazzi, prima di partire avrebbe stretto le maglie attorno al PR romano famoso. Stando a The Pipol Gossip, il re della movida in questione sarebbe Cristiano Iovino. Ora, non sappiamo ancora quanto ci sia di vero in questo presunto flirt. Ci viene però in aiuto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 16 agosto 2022) Un'amica di Melory, sorella di, rivela il nuovo flirt tra la conduttrice dell'Isola dei Famosi e unPR romano. Circolano rumors piccanti che vedono coinvolta. Sembra che la presentatrice dell’Isola dei Famosi abbia una nuova fiamma. Lui sarebbe unPR romano che, tra l’altro, è anche l’ex di Giulia De Lellis. I due starebbero frequentandosi da un po’. A lanciare la bomba è la a pagina Instagram The Pipol Gossip. La presentatrice, che qualche settimana fa era in montagna per sfuggire ai paparazzi, prima di partire avrebbe stretto le maglie attorno al PR romano famoso. Stando a The Pipol Gossip, il re della movida in questione sarebbe Cristiano Iovino. Ora, non sappiamo ancora quanto ci sia di vero in questo presunto flirt. Ci viene però in aiuto ...

