(Di martedì 16 agosto 2022) Secondo nuovi rumorsavrebbe avuto uncon: personal trainer e influencer operativo tra Milano e Roma. Nuovi rumors sull'ex coppia formata dae Francesco Totti: nella separazione più chiacchierata del 2022 entra in campo. Il personal trainer e la conduttrice de L'Isola dei Famosi avrebbero avuto untestimoniato da alcuni messaggi scoperti dall'ex capitano della Roma sul telefono della. Ogni giorno la separazione trae Francesco Totti ci mostra un nuovo scenario, fino a ieri il gossip ha puntato il dito contro Totti. L'ex calciatore avrebbe causato la fine del matrimonio per essersi ...

Corriere : «Dopo la rottura con Totti, Ilary torna all’università che aveva lasciato per la famiglia» - JobDairysia : Ilary Blasi e il presunto flirt con Cristiano Iovino: ecco quando sarebbe cominciato - LadyNews_ : Chi è #CristianoIovino Età, altezza, biografia, foto, fisico, Instagram, personal trainer, fidanzata e #IlaryBlasi - combatsespoir : RT @RegalinoV: Ilary Blasi ha un nuovo flirt? Una fonte vicina sembra confermare - RegalinoV : Ilary Blasi ha un nuovo flirt? Una fonte vicina sembra confermare -

Leggi anche >senza fede al dito, svolta definitiva dopo la rottura con Totti Ma le aspettative dei fan, stavolta, saranno deluse. Perchè, a quanto pare, l'argentina ha preso qualche ...Durante l'estate 2022 è finito al centro del gossip nazionale per la presunta love story con la famosa e popolare conduttrice tv. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età , altezza , peso ,...Svelato il motivo della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi: la confessione dell'amico della coppia non lascia dubbi, è successo davvero.Ilary Blasi senza la fede al dito: in una foto la conduttrice 'mostra' il suo addio definitivo all'ex marito Francesco Totti ...