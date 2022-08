“Il volo è in ritardo di sei ore”, turista porta scompiglio in aeroporto con falsi annunci: fermato (Video) (Di martedì 16 agosto 2022) Visti i ritardi a cui, purtroppo, le compagnie aeree ci abituano soprattutto in estate non era così difficile cascarci. Un ragazzo all’aeroporto di Zante, in Grecia, ha organizzato uno scherzo annunciando all’altoparlante finti ritardi dei voli.“Il volo per Gatwick è stato ritardato di sei ore”, e ancora: “Purtroppo il volo per Manchester è stato ritardato di sei ore”. A riprendere la burla un 22enne di nome Sam Wilson, che ha postato su TikTok lo scherzo. Il ragazzo ha seminato il panico con i suoi falsi annunci, ma in un secondo momento è stato fermato da un agente di sicurezza dell’aeroporto e da un poliziotto greco. Secondo quanto afferma l’autore del Video all’uomo non sarebbe stato permesso di salire a bordo del suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Visti i ritardi a cui, purtroppo, le compagnie aeree ci abituano soprattutto in estate non era così difficile cascarci. Un ragazzo all’di Zante, in Grecia, ha organizzato uno scherzoando all’altoparlante finti ritardi dei voli.“Ilper Gatwick è stato ritardato di sei ore”, e ancora: “Purtroppo ilper Manchester è stato ritardato di sei ore”. A riprendere la burla un 22enne di nome Sam Wilson, che ha postato su TikTok lo scherzo. Il ragazzo ha seminato il panico con i suoi, ma in un secondo momento è statoda un agente di sicurezza dell’e da un poliziotto greco. Secondo quanto afferma l’autore delall’uomo non sarebbe stato permesso di salire a bordo del suo ...

