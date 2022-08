Il virologo Crisanti è candidato del Pd | ma anche autore della perizia che potrebbe inguaiare i dem

Leggi su agi

(Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Oltre che essere uno dei virologi ‘protagonisti'pandemia, ildel Pd Andreal'di unadi novanta pagine, con altre diecimila di allegati, cherisultare decisiva negli esiti dell'inchiestaProcura di Bergamo sulla gestione delle prime fasi del virus ed, eventualmente, indurre i pm a iscrivere nel registro degli indagati alcuni esponenti del Pd. “Ma non ritengo ci sia alcuna inopportunità in questo senso nella mia scelta di candidarmi. La mia è unasolo tecnica, durante questi anni ho polemizzato spesso con qualsiasi partito. Non ho mai derogato né mai derogherò alla mia integrità e trasparenza” dice il microbiologo all'AGI. Lo studio, che ha richiesto un ...