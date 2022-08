Il Vescovo Mazzafaro ha celebrato a Telese la Santa Messa di Ferragosto

(Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTerme (Bn) – Anche quest’anno ladel 15 agosto all’interno del parco delle terme diè stata celebrata daldella diocesi di Cerreto--S.Agata, Giuseppe. “È un appuntamento religioso particolarmente atteso dai fedeli della nostra comunità – spiega il sindaco Caporaso – e voglio ringraziare il nostroperché dimostra con i fatti la sua attenzione nei confronti die dei telesini. Quest’anno poi ha voluto annunciare un ulteriore impegno per la nostra città – aggiunge il sindaco di–, che sarà quello di istituire un incontro mensile con i nostri anziani presso la parrocchia. Perché, come lui stesso ha ricordato, ...

TV Sette Benevento

Prima del concerto del gruppo di musicisti diretti dal Maestro Sannino, ilha voluto fare una riflessione pubblica sulla guerra. 'Capita spesso di questi tempi - ha detto il..."La pace è sempre possibile. Non è mai un'utopia". Così monsignor Giuseppedi Cerreto Sannita, Telese e S. Agata dei Goti, saluta la nona edizione del "Telesia for Peoples", in programma nelle terme di Telese fino a domenica prossima. Il... I ragazzi “speciali“ del Maestro Sannino protagonisti del “Telesia for Peoples”. Entusiasta il Vescovo Giuseppe Mazzafaro. Comunicato Stampa – Comune di Sant’Agata de’ Goti “È stata una festa voluta e sentita, che ha ripreso e rispettato la tradizione popolare, con un grande e profondo valore storico e religioso e con ess ...Con queste parole il Sindaco Salvatore Riccio ha commentato e riassunto “il ritorno della tradizionale festa di Sant’Alfonso Maria de’Liguori a Sant’Agata de’Goti”, nel nome di una ritrovata collabora ...