Il trapper Elia 17 Baby arrestato a Olbia per aver accoltellato un uomo | l’accusa è di tentato omicidio

(Di martedì 16 agosto 2022)di Genova,romano ventiseienne noto al suo pubblico come “17”, è statoperché accusato diaggredito eundi trentaquattro anni nella notte tra sabato e domenica scorsa. L’, ferito alla schiena, rischia la paralisi. La vicenda si sarebbe verificata all’esterno di un locale nei pressi della spiaggia di Marinella, dove erano in corso una serie di liti e scontri tra due gruppi di persone. Ilsi sarebbe intromesso in queste liti e dopo l’aggressione si è reso subito irreperibile. Poco dopo, è stato rintracciato dai Carabinieri: il giovane, che si trovava in un hotel a Porto Cervo, è stato condotto presso il reparto territoriale per ...

Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato dai carabinieriDi Genova , unromano di 26 anni noto col nome d'arte '17 Baby'. In base a quanto accertato dalle forze dell'ordine il cantante sarebbe tra i protagonisti di una violenta rissa ...Gli amici sono stati denunciati per lesioni e rissa Spunta un coltello in una zuffa notturna a Portorotondo, un turista colpito alla schiena rischia la paralisi e ilromanoDi Genova, 26 ...Non è la prima volta che il trapper Elia 17 Baby finisce al centro della polemica e si rende protagonista di vicende come questa ...16 ago 2022. Roma, trapper Elia 17 Baby accoltella un uomo Olbia: arrestato per tentato omicidio. Elia Di Genova, 26 anni, è accusato di avere ferito alla schiena con un fendente un 35enne nel… Leggi ...