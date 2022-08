Il ruolo di Telegram nel bombardamento ucraino della Wagner

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 16 agosto 2022) Sergei Sreda, un giornalista che – tra le altre cose – ha spesso offerto delle informazioni vicine a quelle fatte trapelare dal Cremlino – ha pubblicato suuna fotobase con quello che sembrava essere l’indirizzo del luogo in cui quella stessa foto era stata scattata. Nella foto compariva il battaglione di mercenari russi. A quanto pare, secondo quanto riferito dalla BBC, questa immagine – diffusa sul servizio di messaggistica istantanea molto utilizzato sia in Russia, sia in Ucraina – ha contribuito al lavoro d’intelligence dell’esercito di Kiev che, in questo modo, ha potuto identificare l’area e colpirla con un’azione militare. LEGGI ANCHE > In Ucraina,è usato (anche) per attaccare i convogli russi Battaglioneattaccato dopo che era stata postata una sua ...