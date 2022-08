Il pomeriggio magico dell'Italia del nuovo vale altre dieci medaglie (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Dal castello dei tuffi alle corsie della piscina. Le acque del Foro Italico sono sempre più azzurre. In poche ore è stata una pioggia di medaglie, ben 10 tra tuffi e nuoto. Per l'Italia del nuoto, ad una giornata del termine del programma, ben 28 medaglie complessive, 11 d'oro, 9 d'argento e 8 di bronzo. Se i tuffi hanno regalato l'oro delle 'sorelle' del trampolino Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, nel nuoto il bottino in due ore è stato di ben sette medaglie. Fenomenali Nicolò Martinenghi e Margherita Panziera tutti e due a centrare il bis rispettivamente nella rana (100 e 50) e nel dorso (100-200). Straordinario per la grande forza di volontà Gregorio Paltrinieri, argento nei 1500 stile libero vinti dall'eterno avversario e a lungo compagno di allenamenti, l'ucraino ... Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Dal castello dei tuffi alle corsiea piscina. Le acque del Foro Italico sono sempre più azzurre. In poche ore è stata una pioggia di, ben 10 tra tuffi e nuoto. Per l'del nuoto, ad una giornata del termine del programma, ben 28complessive, 11 d'oro, 9 d'argento e 8 di bronzo. Se i tuffi hanno regalato l'oroe 'sorelle' del trampolino Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, nel nuoto il bottino in due ore è stato di ben sette. Fenomenali Nicolò Martinenghi e Margherita Panziera tutti e due a centrare il bis rispettivamente nella rana (100 e 50) e nel dorso (100-200). Straordinario per la grande forza di volontà Gregorio Paltrinieri, argento nei 1500 stile libero vinti dall'eterno avversario e a lungo compagno di allenamenti, l'ucraino ...

