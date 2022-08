Il Pd in Puglia è rosa sbiadito: nessuna donna capolista (ma c’è il capo di gabinetto di Emiliano). Base in rivolta (Di martedì 16 agosto 2022) Solo un rosa sbiadito per le liste del Pd in Puglia. La riffa delle candidature - dopo un Ferragosto di passione - la vince il governatore (non iscritto) Michele Emiliano che ottiene posto-biglietto sicuro per Roma destinato al suo capo di gabinetto, Claudio Stefanazzi, ma la mappa finale - non ancora ufficializzata per le polemiche roventi in corso - fotografa capilista tutti uomini tra Senato e Camera. E il rosa sbiadito fa rumore perché arriva dopo che i dem nel 2020 - addirittura con un intervento ad hoc del governo nazionale - erano intervenuti prima delle regionali facendo della questione femminile una bandiera, con l'introduzione quasi coatta della doppia preferenza di genere. A far surriscaldare fino all’ebollizione il clima è il monocolore ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 16 agosto 2022) Solo unper le liste del Pd in. La riffa delle candidature - dopo un Ferragosto di passione - la vince il governatore (non iscritto) Micheleche ottiene posto-biglietto sicuro per Roma destinato al suodi, Claudio Stefanazzi, ma la mappa finale - non ancora ufficializzata per le polemiche roventi in corso - fotografa capilista tutti uomini tra Senato e Camera. E ilfa rumore perché arriva dopo che i dem nel 2020 - addirittura con un intervento ad hoc del governo nazionale - erano intervenuti prima delle regionali facendo della questione femminile una bandiera, con l'introduzione quasi coatta della doppia preferenza di genere. A far surriscaldare fino all’ebollizione il clima è il monocolore ...

