Il Palio di Siena previsto oggi è stato rinviato a mercoledì sera per maltempo (Di martedì 16 agosto 2022) Il Palio dell’Assunta previsto stasera in Piazza del Campo a Siena è stato rinviato a domani, mercoledì 17 agosto, a causa di un temporale che nel pomeriggio ha reso impraticabile il tufo sui cui avrebbero dovuto correre i cavalli. Quello Leggi su ilpost (Di martedì 16 agosto 2022) Ildell’Assuntastain Piazza del Campo aa domani,17 agosto, a causa di un temporale che nel pomeriggio ha reso impraticabile il tufo sui cui avrebbero dovuto correre i cavalli. Quello

borghi_claudio : Dopo la benedizione del cavallo ora a Siena inizia il grande vuoto che porta al Palio. Un tempo che per i contradai… - borghi_claudio : Oggi a #Siena è giorno di Prova Generale. Io vivo il tutto con gioia ma distacco perché non corre né la mia Contrad… - repubblica : Palio di Siena rinviato a domani a causa di un violento temporale [di Virginia Pedani] - frankowl43 : RT @LaStampa: Forte temporale a Siena, il Palio rinviato a domani per maltempo - omniafluit : 'un c'è niente da ffare #SalviniPortaSfiga dagli anni 70 'un succedeva ma visto che c'era Salvini oh è scoppiato… -