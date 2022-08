Il Napoli istituisca il biglietto di cittadinanza | è assurda la pretesa di mettere dei prezzi per lo stadio

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 agosto 2022) Che la stagione di questa rinnovata squadra azzurra inizi nel giorno di Ferragosto lo considero un potente segno del destino. Per me, come immagino per tanti altri emigranti di lungo corso, Ferragosto rimane l’aporia storica più profonda dell’anno: il tempo in cui in Italia ricorre una cosa bizzarra – ovvero una vecchia festa cara ai fascisti in cui si commemora una donna che è salita al cielo in corpo e anima, come in ascensore e ben prima che Spielberg inventasse E.T. – un tempo che fece sbigottire un giovane Marchionne che al Lingotto si ritrovò da solo mentre un intero ufficio, che perdeva all’epoca cinque milioni al giorno, era in ferie (“In ferie da cosa?” la sua famosa ed inevasa domanda). Ebbene, ilè nuovo e riparte da un ferragosto di lavoro, vivaddio, non di angurie e salsicce arrostite. Anzi, la squadra di Spalletti potrebbe ben risultare l’unica ...