Il ministro della difesa russo Shoigu esclude (per ora) l’ipotesi nucleare, ma… (Di martedì 16 agosto 2022) Dalla Russia non si fermano le accuse contro la postura internazionale dell’occidente e della Nato, ma per ora l’opzione nucleare sembrerebbe da escludere. È quanto emerge dal discorso del ministro della difesa russo, Sergei Shoigu, intervenuto all’apertura della Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale nell’ambito del forum Army-2022. La Russia non ha “alcuna necessità” di usare armi nucleari in Ucraina, ha infatti dichiarato il ministro, che ha definito “bugie assolute” le analisi dei media secondo cui Mosca potrebbe impiegare tali armi nel conflitto. Il suo discorso però non si è soffermato solo alle “rassicurazioni” che riguardano l’intenzione di non impiegare il nucleare, a cui sono ... Leggi su formiche (Di martedì 16 agosto 2022) Dalla Russia non si fermano le accuse contro la postura internazionale dell’occidente eNato, ma per ora l’opzionesembrerebbe dare. È quanto emerge dal discorso del, Sergei, intervenuto all’aperturaConferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale nell’ambito del forum Army-2022. La Russia non ha “alcuna necessità” di usare armi nucleari in Ucraina, ha infatti dichiarato il, che ha definito “bugie assolute” le analisi dei media secondo cui Mosca potrebbe impiegare tali armi nel conflitto. Il suo discorso però non si è soffermato solo alle “rassicurazioni” che riguardano l’intenzione di non impiegare il, a cui sono ...

