Il MAIE Candida Vincenzo Odoguardi Al Senato Nella Circoscrizione Usa E Canada

(Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Il movimento degli italiani all’esterol’ex Console Onorarioper la corsa alRoma, 16 Agosto 2022 – Nel variegato panorama che si sta delineando per le prossime elezioni, si presta poca attenzione a quelle che è la cosiddettaEstero, che contempla i rappresentanti in Parlamento eper gli italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE. Nelle quattro ripartizioni (Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide), infatti, si eleggono 8 deputati e 4ri che saranno i portavoci delle comunità di connazionali presenti al di fuori della penisola. Il problema, però, è che iti per la ...

Maratona contrassegni Devono passare diversi controlli e selezioni prima di arrivare alle schede elettorali e diventare a tutti gli effetti eleggibili, ma proprio in queste ore di limbo ci si concentr ...