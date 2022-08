Il discorso di Alberto Angela al funerale del padre Piero (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - "Penso che le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci. Però capita" ha detto Alberto Angela nel ricordo del padre alla sala della promoteca in Campidoglio dove è allestita la camera ardente del giornalista Piero Angela. Il comunicato "È stata l'ultima cosa che ha detto. L'ultimo discorso con poche forze che io e mia sorella l'abbiamo raccolto. È un discorso, c'è molto affetto e molto amore per tutti. Per il pubblico, per chi lo amato. È riuscito a unire ed è una dote difficile da trovare - ha aggiunto - La cosa bella che ha colpito noi è stato il ritorno sui social, sugli articoli. Passerò i prossimi giorni a ringraziare tutti" Alberto ha anche voluto ricordare l'aforisma di Leonardo da Vinci, tratto dal codice Trivulziano, che era ... Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - "Penso che le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci. Però capita" ha dettonel ricordo delalla sala della promoteca in Campidoglio dove è allestita la camera ardente del giornalista. Il comunicato "È stata l'ultima cosa che ha detto. L'ultimocon poche forze che io e mia sorella l'abbiamo raccolto. È un, c'è molto affetto e molto amore per tutti. Per il pubblico, per chi lo amato. È riuscito a unire ed è una dote difficile da trovare - ha aggiunto - La cosa bella che ha colpito noi è stato il ritorno sui social, sugli articoli. Passerò i prossimi giorni a ringraziare tutti"ha anche voluto ricordare l'aforisma di Leonardo da Vinci, tratto dal codice Trivulziano, che era ...

JoIloveJu : RT @jonathanzacconi: Un discorso, quello di Alberto Angela, seguito da lunghissimi applausi, da brividi ?? #PieroAngela #Tg1 - lunastark81 : RT @chetempochefa: “Le persone che amiamo non dovrebbero lasciarci mai. L’eredità di papà non è qualcosa di fisico o di lavoro, ma di appro… - matteapollo82 : Il discorso di Alberto Angela è stato incredibile, perché ha unito ragione e sentimento.#PieroAngela - yarayvella : RT @chetempochefa: “Le persone che amiamo non dovrebbero lasciarci mai. L’eredità di papà non è qualcosa di fisico o di lavoro, ma di appro… - s_e_r_e_stella : RT @chetempochefa: “Le persone che amiamo non dovrebbero lasciarci mai. L’eredità di papà non è qualcosa di fisico o di lavoro, ma di appro… -