Il discorso di Alberto Angela al funerale del padre Piero

"Penso che le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci. Però capita" ha detto Alberto Angela nel ricordo del padre alla sala della promoteca in Campidoglio dove è allestita la camera ardente del giornalista Piero Angela. Il comunicato "è stata l'ultima cosa che ha detto. L'ultimo discorso con poche forze che io e mia sorella l'abbiamo raccolto. È un discorso, c'è molto affetto e molto amore per tutti. Per il pubblico, per chi lo amato. È riuscito a unire ed è una dote difficile da trovare – ha aggiunto – La cosa bella che ha colpito noi è stato il ritorno sui social, sugli articoli. Passerò i prossimi giorni a ringraziare tutti".

