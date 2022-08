Il discorso di Alberto Angela ai funerali di Piero Angela (Di martedì 16 agosto 2022) Martedì 16 agosto 2022 si sono tenuti i funerali laici di Piero Angela, il divulgatore scientifico ed ideatore e conduttore di Superquark scomparso il 13 agosto all’età di 93 anni. Se le esequie si tengono alle 19:00 in Campidoglio, a Roma, in mattinata, sempre in Campidoglio, si è aperta la camera ardente. Ad accogliere le numerosissime persone presenti per un ultimo saluto c’era Alberto Angela, figlio di Piero che ha seguito le orme del padre, diventando anche lui divulgatore e conduttore di programmi di successo. A lui il compito anche di tenere un discorso iniziale con cui ha voluto ricordare il padre, la sua passione per ciò che faceva ed i suoi insegnamenti. Ecco, di seguito, il discorso di ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 16 agosto 2022) Martedì 16 agosto 2022 si sono tenuti ilaici di, il divulgatore scientifico ed ideatore e conduttore di Superquark scomparso il 13 agosto all’età di 93 anni. Se le esequie si tengono alle 19:00 in Campidoglio, a Roma, in mattinata, sempre in Campidoglio, si è aperta la camera ardente. Ad accogliere le numerosissime persone presenti per un ultimo saluto c’era, figlio diche ha seguito le orme del padre, diventando anche lui divulgatore e conduttore di programmi di successo. A lui il compito anche di tenere uniniziale con cui ha voluto ricordare il padre, la sua passione per ciò che faceva ed i suoi insegnamenti. Ecco, di seguito, ildi ...

