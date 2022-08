Il delirio di Conte | Storace lo smaschera | ecco cosa spunta nel programma 5S

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) Con cuore e coraggio ma soprattutto a pugno chiuso. Ildei Cinque Stelle alle politiche del 25 settembre è scritto per attaccare il Pd di Enrico Letta "da sinistra": a Giuseppenon è andata giù l'espulsione dal campo largo e gioca di contropiede sui temi per conquistare gli elettori più schierati sul fronte "progressista". Non ci sono solo i richiami esaltati al reddito di cittadinanza e alle politiche di superbonus, che in fondo sono matrice del Movimento di, ma spiccano una serie di proposte che sfidano la coalizione rossoverde. E cuore e coraggio sono le leve per portare la sfida in campagna elettorale. SANITÀ CENTRALIZZATA C'è anche un richiamo nostalgico al tempo della pandemia, nelpentastellato.lamentava spesso di dover mediare con le regioni ...