Il ceo di Pfizer: "Ho il Covid dopo 4 dosi" (Di martedì 16 agosto 2022) Quattro dosi e non sentirle. Il ceo di Pfizer, Albert Bourla, ha il Covid. Nonostante il vaccino prodotto dalla casa farmaceutica che amministra? A sentire lui, è il contrario: semmai, "grazie" al vaccino. Nel tweet in cui annunciava la sua positività, infatti, l'ad si è detto "grato di aver ricevuto quattro dosi del vaccino Pfizer-Biontech", grazie al quali avrebbe solo "sintomi lievi". Sarà. Bourla, in effetti, ha 60 anni e alla sua età il medicinale anti Covid è certamente utile a proteggere dalle conseguenze gravi del virus. Resta il paradosso di un vaccino che non impedisce i contagi e, anzi, li lascia galoppare alla grande, stando ai dati Iss: l'ultimo report, aggiornato al 10 agosto, mostra chiaramente che, nelle fasce d'età 40-59 anni e 60-79 anni, s'infettano di più i ...

