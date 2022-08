Il bergamasco Matteo Giupponi è bronzo nella 35 Km di marcia agli Europei di atletica

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Il bergamasco Matteo Giupponi è bronzo agli europei nella 35 km di marcia - webecodibergamo : Il bergamasco Matteo Giupponi è bronzo agli europei nella 35 km di marcia - webecodibergamo : Matteo Trivella, di Villa di Serio, laureato all’Università di Siena con la lode, ha ricostruito strutture e coltiv… -

Giupponi che nella 35 km di marcia ottiene una medaglia che non era nelle previsioni, ma che ha saputo conquistare in maniera costante rimanendo sempre nel gruppo di testa. È il bronzo nella 35 km di marcia di Giupponi, che conquista il podio in 2h30:34. Per il bergamasco, legato sentimentalmente alla marciatrice azzurra Eleonora Giorgi e presto papà, è una grande soddisfazione. L'azzurro chiude in 2h30:34 alle spalle dell'imprendibile Miguel Angel Lopez (2h26:49) e del tedesco Christopher Linke (2h29:30).