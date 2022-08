Il bambino ferito da uno sparo a Corte Franca è sveglio e respira da solo: operato a Bergamo (Di martedì 16 agosto 2022) Il dramma. Il piccolo è stato colpito da un proiettile vagante esploso da una guardia giurata nel bresciano, a Corte Franca. operato al «Papa Giovanni» è in prognosi riservata, ma è sveglio e respira da solo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 16 agosto 2022) Il dramma. Il piccolo è stato colpito da un proiettile vagante esploso da una guardia giurata nel bresciano, aal «Papa Giovanni» è in prognosi riservata, ma èda

Agenzia_Ansa : Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile es… - MauroCapozza : RT @salvinimi: Bambino di 3 anni ferito gravemente dentro casa a Bergamo da un ITALIANO bergamasco che sparava per strada senza motivo. - andal68 : RT @salvinimi: Bambino di 3 anni ferito gravemente dentro casa a Bergamo da un ITALIANO bergamasco che sparava per strada senza motivo. - Leftmad : RT @salvinimi: Bambino di 3 anni ferito gravemente dentro casa a Bergamo da un ITALIANO bergamasco che sparava per strada senza motivo. - infoitinterno : Bambino di tre anni ferito grave da un proiettile esploso in strada -