Il bambino ferito da un colpo di pistola, genitori disperati: "Lo hai ammazzato!" (Di martedì 16 agosto 2022) Per il ferimento di un bambino di 2 anni con un colpo di pistola, verso le 23 di lunedì a Corte Franca (Brescia), una guardia giurata di 46 anni... Leggi su europa.today (Di martedì 16 agosto 2022) Per il ferimento di undi 2 anni con undi, verso le 23 di lunedì a Corte Franca (Brescia), una guardia giurata di 46 anni...

dbddany : - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso… - lacittanews : Un bambino è rimasto ferito a Brescia, dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da una guardia giurata.… - DameAuxCamelia : RT @Agenzia_Ansa: Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso… - RADIOBRUNO1 : Il piccolo era alla finestra di casa #Brescia #Cortefranca #bambino #proiettile #RadioBruno #16agosto -