Icardi può lasciare il PSG | un club avvia i contatti con Wanda Nara!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 16 agosto 2022) Dopo essere stato uno dei migliori centravanti del nostro campionato ed aver abbandonato la Serie A e l’Inter, squadra per la quale aveva anche la fascia al braccio, ed essere approdato al Paris Saint Germain, la storia di Maurocon i parigini è giunta ormai al capolinea, come lo stesso tecnico dei campioni di Francia, Galtier, ha detto la scorsa settimana in conferenza stampa. Come riportato da Nicolo Schira tramite Twitter, il Galatasaray ha intrapreso un contatto con l’agente della punta argentina, sua moglieNara, la scorsa settimana. La società turca ha mostrato interesse nell’ingaggiare, che come detto antecedentemente, non è più nei piani del PSG. Il problema rimane l’ingaggio, che ammonta intorno ai 10 milioni di euro all’anno, pertanto si sta pensando ad un prestito.