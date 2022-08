I Santi di Martedì 16 Agosto 2022 (Di martedì 16 agosto 2022) Santo STEFANO D’UNGHERIA Re – Memoria FacoltativaEsztergom, Ungheria, ca. 969 – Budapest, Ungheria, 15 Agosto 1038Di nobilissima famiglia, e gli ricevette da bambino una profonda educazione cristiana. Consacrato re d’Ungheria nella notte di Natale dell’anno mille con il titolo di “re apostolico”, organizzò non solo la vita politica del suo popolo, riunendo le 39 contee in unico regno, ma anche quella religiosa gettando le fondamenta di una solida cultura cristiana. Egli divise il territorio in diocesi, eresse chiese monasteri, fra cui quello famoso di San Martino di Pannonhalma, ed appoggiò il clero ser…www.Santiebeati.it/dettaglio/28850 San ROCCO Terziario francescanoMontpellier, Francia, 1345/1350 – Angera, Varese, 16 Agosto 1376/1379Le fonti su di lui sono poco precise e rese più oscure dalla leggenda. In pellegrinaggio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) Santo STEFANO D’UNGHERIA Re – Memoria FacoltativaEsztergom, Ungheria, ca. 969 – Budapest, Ungheria, 151038Di nobilissima famiglia, e gli ricevette da bambino una profonda educazione cristiana. Consacrato re d’Ungheria nella notte di Natale dell’anno mille con il titolo di “re apostolico”, organizzò non solo la vita politica del suo popolo, riunendo le 39 contee in unico regno, ma anche quella religiosa gettando le fondamenta di una solida cultura cristiana. Egli divise il territorio in diocesi, eresse chiese monasteri, fra cui quello famoso di San Martino di Pannonhalma, ed appoggiò il clero ser…www.ebeati.it/dettaglio/28850 San ROCCO Terziario francescanoMontpellier, Francia, 1345/1350 – Angera, Varese, 161376/1379Le fonti su di lui sono poco precise e rese più oscure dalla leggenda. In pellegrinaggio ...

San Rocco tra cremonese e Parmense: un culto radicato Tanti gli appuntamenti in programma oggi, martedì 16 agosto. In particolare, a Recorfano di Voltido ... da un lato è uno dei santi più venerati e popolari della storia della Chiesa e del popolo ... Civitavecchia, 'La Memoria ritrovata' racconta dei Santi Liborio e Fermina e ricorda Arnaldo Massarelli Domani, martedi 16 agosto con inizio alle ore 21 davanti al sagrato della Chiesa di San Liborio, e non più nei campetti di Via Domenico Castelli nel quartiere di San Liborio come indicato sul ... Quotidiano di Sicilia Tanti gli appuntamenti in programma oggi,16 agosto. In particolare, a Recorfano di Voltido ... da un lato è uno deipiù venerati e popolari della storia della Chiesa e del popolo ...Domani, martedi 16 agosto con inizio alle ore 21 davanti al sagrato della Chiesa di San Liborio, e non più nei campetti di Via Domenico Castelli nel quartiere di San Liborio come indicato sul ... Martedì 16 agosto: santo del giorno, compleanni, oroscopo