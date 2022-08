I 30 minuti di violenza razzista scatenati da due trapper di periferia

(Di martedì 16 agosto 2022) AGI - I dueJordan e Traffik sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per aver rapinato un operaio di 41 anni nigeriano della sua bicicletta e dello zaino, armati di coltello. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due lo avrebbero aggredito gridandogli 'Vogliamo ammazzarti perché sei nero". L'operaio era appena sceso dal treno dopo una giornata di lavoro e aveva infilato il sottopasso pedonale della stazione di Carnate spingendo la propria bicicletta quando i due, a torso nudo, lo hanno aggredito. Spaventato, l'uomo ha abbandonato la bicicletta e lo zaino e si eè diretto verso via Roma, sempre inseguito dai due che continuavano a minacciarlo con epiteti razzisti. Raggiunta via Libertà, la vittima si è voltata e ha visto che i due erano ridiscesi nel sottopasso per portare via la ...

AGI - Agenzia Italia

AGI - I due trapper Jordan e Traffik sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per aver rapinato un operaio di 41 anni nigeriano della sua bicicletta e dello zaino, armati di coltello. Jordan e Traffik, come si fanno chiamare un romano con precedenti per maltrattamenti alla fidanzata e un monzese noto per aver istrigato alla violenza contro Vittorio Brumotti, sono stati arrestati.