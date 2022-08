House of the Dragon, Sky ci riporta a Westeros con la nuova serie sui Targaryen: ecco la data (Di martedì 16 agosto 2022) L’universo narrativo di Game of Thrones si espande grazie alla serie prequel, House of the Dragon in arrivo su Sky Atlantic. Il leggendario Continente Occidentale di Westeros nato dalla penna di George R.R. Martin sarà teatro di una nuova storia: quella della temuta Casa Targaryen. Dopo Game of Thrones, una nuova serie targata HBO è pronta a riportarci nell’universo narrativo creato da George R.R. Martin e incentrato sulla dinastia dei Targaryen. Per fare ciò, il tempo si riavvolgerà di circa 200 anni rispetto allo show originario, ad oggi record di vittore agli Emmy Awards. Insomma, sono altissime le aspettative per House of the Dragon, di cui si è tenuta ieri 15 agosto la premiere a ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 agosto 2022) L’universo narrativo di Game of Thrones si espande grazie allaprequel,of thein arrivo su Sky Atlantic. Il leggendario Continente Occidentale dinato dalla penna di George R.R. Martin sarà teatro di unastoria: quella della temuta Casa. Dopo Game of Thrones, unatargata HBO è pronta arci nell’universo narrativo creato da George R.R. Martin e incentrato sulla dinastia dei. Per fare ciò, il tempo si riavvolgerà di circa 200 anni rispetto allo show originario, ad oggi record di vittore agli Emmy Awards. Insomma, sono altissime le aspettative perof the, di cui si è tenuta ieri 15 agosto la premiere a ...

