"Ho notato che...". Veronica Gentili, un dettaglio clamoroso sulla Meloni (Di martedì 16 agosto 2022) Sono tante le tensioni nei partiti per le liste. Quello che sta succedendo nel Partito democratico lo dimostra. In un partito, però, queste discussioni sembrano non esserci state affatto. Si tratta dei Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. A parlarne è stata Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4. La giornalista, infatti, rivolgendosi alla sua ospite, la senatrice Daniela Santanchè, ha sottolineato: "In Fdi si fa notare sempre che c'è una grande disciplina e fedeltà a quella che è la linea di partito, è raro che si creino polemiche interne". A quel punto la conduttrice alla Santanchè ha chiesto: "Secondo lei questo da cosa dipende e perché invece a sinistra succedono spesso fenomeni di questo tipo?". Immediata la replica della senatrice, che ha spiegato: "In Fratelli D'Italia non c'è una guerra tra bande, ci sono dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Sono tante le tensioni nei partiti per le liste. Quello che sta succedendo nel Partito democratico lo dimostra. In un partito, però, queste discussioni sembrano non esserci state affatto. Si tratta dei Fratelli d'Italia di Giorgia. A parlarne è stataa Controcorrente su Rete 4. La giornalista, infatti, rivolgendosi alla sua ospite, la senatrice Daniela Santanchè, ha sottolineato: "In Fdi si fa notare sempre che c'è una grande disciplina e fedeltà a quella che è la linea di partito, è raro che si creino polemiche interne". A quel punto la conduttrice alla Santanchè ha chiesto: "Secondo lei questo da cosa dipende e perché invece a sinistra succedono spesso fenomeni di questo tipo?". Immediata la replica della senatrice, che ha spiegato: "In Fratelli D'Italia non c'è una guerra tra bande, ci sono dei ...

