Guerra Ucraina-Russia, Putin: “L’Occidente usa Kiev come carne da cannone”. Crimea, in fiamme deposito di munizioni. Mosca: “Vinciamo senza armi nucleari” (Di martedì 16 agosto 2022) Oggi in Puglia nave con olio di girasole, è il terzo carico di merci in Italia. Kiev: «Arrivati dalla Lettonia altri 6 obici, si vedono già i risultati». Zelensky caccia altri capi dell’intelligence. Evacuati tre quarti dei residenti del Donetsk. Gas ai massimi Leggi su lastampa (Di martedì 16 agosto 2022) Oggi in Puglia nave con olio di girasole, è il terzo carico di merci in Italia.: «Arrivati dalla Lettonia altri 6 obici, si vedono già i risultati». Zelensky caccia altri capi dell’intelligence. Evacuati tre quarti dei residenti del Donetsk. Gas ai massimi

UKRinIT : Il Presidente Volodymyr Zelenskyy: “E tutti, sia in Ucraina che nel mondo libero, devono fare tutto ciò che è in lo… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, colpita la centrale mercenari russi Wagner nel Donbass. DIRETTA - riotta : L'Italia sta dimenticando #Ucraina ma il bombardamento oggi sulle basi militari russe a #Novofedorivka #Crimea graz… - Simo07827689 : RT @m_spagna: Adesso il grano dall’Ucraina arriva regolarmente, quando ritorniamo a pagare la pasta meno di 1€? Ah no costa di più l’elett… - AmorinoMa : #Zelenskyj #ucraina Maledetti Zelenskyj e tutti quelli che inviano armi alimentando la guerra senza negoziare! Io s… -