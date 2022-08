Grossa frana sulla Marmolada Elicottero in volo per verificare presenza di escursionisti e le condizioni della parete

(Di martedì 16 agosto 2022) Unadi grosse dimensioni si è staccata a Cima dell’Uomo, nel grupposul versante che dà verso la Val di Fassa, in Trentino. “Al momento – informa la Protezione civileProvincia autonoma di Trento – è in corso un sopralluogo aereo con gli esperti del servizio geologico. Sono state subito attivate le procedure di verifica con l’allerta in prima battuta delle squadre del Soccorso alpino e in supporto anche i vigili del fuocontari ed il Saf. Il primo compito èlee contestualmente l’eventualein loco dianche se al momento non risulterebbero coinvolte persone”. Il boato si è sentito in tutta la zona e la nube di ...

Trento - Unadi grosse dimensioni a Cima Uomo, sulla Marmolada, si è staccata questo pomeriggio sul versante che dà verso la Valle di Fassa. La Protezione civile della Provincia autonoma di Trento ha detto ... Trento, si sono alzati aerei in volo e sul campo sono scese squadre di soccorritori per verificare che lo smottamento non abbia travolto escursionisti sul ...