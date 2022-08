Grazie di cuore, Piero Angela: la tua vita ha permesso a me di intraprendere la mia (Di martedì 16 agosto 2022) di Iacopo Benesperi Sono uno dei tanti figli di Piero Angela (figli intellettuali, s’intende) e vorrei occupare questo spazio per ringraziarlo del suo lavoro e della sua vita, che ha permesso a me di intraprendere la mia. Con la predisposizione per la scienza un po’ ci sono nato, ma è Grazie ad Angela se ho sviluppato una vera e propria passione per tutto ciò che riguarda il sapere scientifico. Fin dai primi anni delle elementari non mi sono mai perso l’appuntamento settimanale con SuperQuark e credo di avere ancora da qualche parte in casa tutte le VHS di Viaggio nel cosmo. Le trasmissioni televisive di Piero Angela sono state per tanti anni un mio punto di riferimento e hanno avuto una rilevanza grandissima nella formazione del mio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) di Iacopo Benesperi Sono uno dei tanti figli di(figli intellettuali, s’intende) e vorrei occupare questo spazio per ringraziarlo del suo lavoro e della sua, che haa me dila mia. Con la predisposizione per la scienza un po’ ci sono nato, ma èadse ho sviluppato una vera e propria passione per tutto ciò che riguarda il sapere scientifico. Fin dai primi anni delle elementari non mi sono mai perso l’appuntamento settimanale con SuperQuark e credo di avere ancora da qualche parte in casa tutte le VHS di Viaggio nel cosmo. Le trasmissioni televisive disono state per tanti anni un mio punto di riferimento e hanno avuto una rilevanza grandissima nella formazione del mio ...

