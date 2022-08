Grave danno al pozzo di Solopaca, disservizi idrici in Valle Vitulanese (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSolopaca (Bn) – Gesesa comunica che i suoi tecnici sono sul campo per risolvere il Grave guasto che questa notte é accaduto al pozzo di Solopaca a seguito del forte temporale che si è verificato nella zona. Il lavoro al pozzo lago dei Selci di Solopaca consiste in operazioni molto delicate quali il salpaggio della pompa sommersa posizionata a 170 metri di profondità, ed ancorata ad una colonna montante con tubi in acciaio flangiati del diametro DN 200, che vanno smontati ogni due barre da 6 metri e sostituzione della pompa e del motore che è andato in corto circuito con quello di scorta. Appena dato l’avvio del funzionamento del motore ci sarà il graduale riempimento delle condotte e successivamente dei serbatoi di compenso a servizio dei Comuni interessati. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Gesesa comunica che i suoi tecnici sono sul campo per risolvere ilguasto che questa notte é accaduto aldia seguito del forte temporale che si è verificato nella zona. Il lavoro allago dei Selci diconsiste in operazioni molto delicate quali il salpaggio della pompa sommersa posizionata a 170 metri di profondità, ed ancorata ad una colonna montante con tubi in acciaio flangiati del diametro DN 200, che vanno smontati ogni due barre da 6 metri e sostituzione della pompa e del motore che è andato in corto circuito con quello di scorta. Appena dato l’avvio del funzionamento del motore ci sarà il graduale riempimento delle condotte e successivamente dei serbatoi di compenso a servizio dei Comuni interessati. ...

