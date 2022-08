Grande preoccupazione per Renato Pozzetto: l’amato attore ricoverato in Ospedale | Come sta? (Di martedì 16 agosto 2022) Renato Pozzetto è stato ricoverato in Ospedale per un malore del quale non si hanno ulteriori informazioni. I fan sono in apprensione: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni Sono ore di apprensione tra fan, parenti e amici, per le condizioni di Renato Pozzetto, ricoverato per un malore del quale non si conosce la natura presso l’Ospedale Circolo di Varese. La notizia, rilanciata da alcuni media lombardi (tra i quali La Prealpina) e poi dalle testate nazionali, è stata rapidamente condivisa sui social dai numerosi estimatori dell’attore che, stando a quanto trapelato, si troverebbe in Ospedale da ben prima del Ferragosto. Malore ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 agosto 2022)toinper un malore del quale non si hanno ulteriori informazioni. I fan sono in apprensione: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni Sono ore di apprensione tra fan, parenti e amici, per le condizioni diper un malore del quale non si conosce la natura presso l’Circolo di Varese. La notizia, rilanciata da alcuni media lombardi (tra i quali La Prealpina) e poi dalle tete nazionali, èta rapidamente condivisa sui social dai numerosi estimatori dell’che,ndo a quanto trapelato, si troverebbe inda ben prima del Ferragosto. Malore ...

