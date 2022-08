Grande Fratello: lei è confermata, la mamma famosa! (Di martedì 16 agosto 2022) Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe confermata la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip Sono ormai giorni che si parla del possibile cast del Grande Fratello Vip. A quanto pare nelle ultime ore è spuntato il primo nome ufficiale, stiamo parlando della mamma di un’ex concorrente molto amata. Come riporta Dagosipia, la mamma di Giulia Salemi sarebbe desiderosa di far parte del cast e salvo cambiamenti il suo sogno diventerà presto realtà. A lanciare lo scoop è stato ore fa il popolare blogger televisivo Davide Maggio in una diretta instagram. Fariba Tehrani nel cast del Grande Fratello Vip In tanti si stanno chiedendo chi è Tariba ma possiamo dirvi che se la guardate con attenzione capirete subito di ... Leggi su formatonews (Di martedì 16 agosto 2022) Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbela prima concorrente ufficiale delVip Sono ormai giorni che si parla del possibile cast delVip. A quanto pare nelle ultime ore è spuntato il primo nome ufficiale, stiamo parlando delladi un’ex concorrente molto amata. Come riporta Dagosipia, ladi Giulia Salemi sarebbe desiderosa di far parte del cast e salvo cambiamenti il suo sogno diventerà presto realtà. A lanciare lo scoop è stato ore fa il popolare blogger televisivo Davide Maggio in una diretta instagram. Fariba Tehrani nel cast delVip In tanti si stanno chiedendo chi è Tariba ma possiamo dirvi che se la guardate con attenzione capirete subito di ...

petergomezblog : Casalino spiega perché non si è candidato con il M5s: “La mia presenza avrebbe danneggiato Conte, mi avrebbero usat… - elickzs : peccato che il mercoledì non andasse in onda il grande fratello - scherzogeniale : È assolutamente ovvio. Se ti presenti come persona e tiri fuori tutte le magagne non sarai più credibile come attor… - IRitrovati : RT @FDrigani: Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò,mio fratello,sedette per l'ultima volta in mezzo a noi.Ricordo come… - EnzoRodomonte : @matteosalvinimi Tutto come il grande fratello prima vai in tv e poi diventi famoso….prima era l’inverso Eri prima… -