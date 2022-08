Gli operai ex Embraco traditi dalla politica: “Provato sulla nostra pelle quasi tutto l’arco costituzionale. Il ‘competente ‘Calenda? Ci ha lasciato in mezzo alla strada” (Di martedì 16 agosto 2022) “Affidereste l’Italia a chi ha messo il futuro di 500 lavoratori nelle mani di truffatori?”. La domanda è di Maurizio Ughetto, operaio della ex Embraco, la fabbrica di Riva di Chieri (Torino) che dopo quattro anni di promesse da parte di quattro governi diversi non esiste più. Quando sente parlare Carlo Calenda del partito dei “seri e competenti“, la sua mente va subito ai primi mesi del 2018, quando il leader di Azione era ministro dello Sviluppo economico nel governo Gentiloni. “Io e i miei colleghi la loro “competenza e serietà” l’abbiamo provata, e oggi siamo in mezzo a una strada” racconta al fattoquotidiano.it ricordando i primi incontri con l’allora ministro. “Era venuto a trovarci in mensa per parlare del nostro futuro dopo che l’azienda aveva annunciato la chiusura dello stabilimento. Si presentava come il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) “Affidereste l’Italia a chi ha messo il futuro di 500 lavoratori nelle mani di truffatori?”. La domanda è di Maurizio Ughetto,o della ex, la fabbrica di Riva di Chieri (Torino) che dopo quattro anni di promesse da parte di quattro governi diversi non esiste più. Quando sente parlare Carlo Calenda del partito dei “seri e competenti“, la sua mente va subito ai primi mesi del 2018, quando il leader di Azione era ministro dello Sviluppo economico nel governo Gentiloni. “Io e i miei colleghi la loro “competenza e serietà” l’abbiamo provata, e oggi siamo ina una” racconta al fattoquotidiano.it ricordando i primi incontri con l’allora ministro. “Era venuto a trovarci in mensa per parlare del nostro futuro dopo che l’azienda aveva annunciato la chiusura dello stabilimento. Si presentava come il ...

