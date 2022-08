Giudice sportivo, ammenda di 3 mila euro per l’Inter: 3 gli squalificati (Di martedì 16 agosto 2022) Le decisioni del Giudice sportivo dopo la prima giornata del campionato di Serie A 22/23 Conclusa la prima giornata della Serie A 22/23 sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo che ha fermato 3 giocatori per un turno. Nulla da segnalare in casa Inter con Simone Inzaghi che avrà l’Intero gruppo a disposizione per la partita di sabato contro lo Spezia. In chiave nerazzurra, però, da segnalare un’ammenda di 3 mila euro “per lancio di bottigliette di plastica in campo da parte di alcuni tifosi sistemati sulle gradinate del Via del Mare”. I giocatori che salteranno la seconda giornata saranno: Maximiamo (Lazio), Gonzalo Escalante (Cremonese) e Adam Soumaro (Bologna). L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Le decisioni deldopo la prima giornata del campionato di Serie A 22/23 Conclusa la prima giornata della Serie A 22/23 sono arrivate le decisioni delche ha fermato 3 giocatori per un turno. Nulla da segnalare in casa Inter con Simone Inzaghi che avrào gruppo a disposizione per la partita di sabato contro lo Spezia. In chiave nerazzurra, però, da segnalare un’di 3“per lancio di bottigliette di plastica in campo da parte di alcuni tifosi sistemati sulle gradinate del Via del Mare”. I giocatori che salteranno la seconda giornata saranno: Maximiamo (Lazio), Gonzalo Escalante (Cremonese) e Adam Soumaro (Bologna). L'articolo proviene da intermagazine.

