Giovane aggredito a Crotone:mamma, basta omertà, intervenire (Di martedì 16 agosto 2022) "Voglio dire ai cittadini di Crotone di denunciare. Di essere meno omertosi, di intervenire immediatamente quando si verificano degli episodi così gravi. Di non stare a guardare. Di agire, di non ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) "Voglio dire ai cittadini didi denunciare. Di essere meno omertosi, diimmediatamente quando si verificano degli episodi così gravi. Di non stare a guardare. Di agire, di non ...

stop_fake_news_ : AGI - È ricoverato nel Policlinico di Bari per un intervento di ricostruzione dell'orecchio sinistro il giovane di… - ilregginoit : Giovane aggredito a Crotone, Minasi: «Serve educare i ragazzi alle emozioni» · Il Reggino - Massxmo : RT @PersempreNadia: Una ?? preghiera per Davide Ferrerio, 20enne bolognese in fin di vita aggredito giovedì notte a Crotone, mentre era in v… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Milano, giovane aggredito e rapinato sull'autobus: tre arrestati - SkyTG24 : #Milano, giovane aggredito e rapinato sull'autobus: tre arrestati -