Gilles Rocca, che sorpresa: lo speciale legame tra la sua ex e Vaporidis (Di martedì 16 agosto 2022) Emerge un curioso gossip su Gilles Rocca e Nicolas Vaporidis: la ex dell'attore è la sorella dell'ultimo vincitore dell'Isola I due attori romani Gilles Rocca e Nicolas Vaporidis non sono legati soltanto dalla carriera e dalle origini, ma hanno sorprendentemente in comune un'altra cosa. Gli artisti, entrambi ex Isola dei famosi, hanno regalato una chicca di gossip, visto che la ex di Gilles sarebbe Ilenia, la sorella dell'ultimo trionfatore del reality condotto da Ilary Blasi su Canale Cinque. "Fu il mio primo amore, andavamo a scuola insieme" – ha svelato Rocca parlando al settimanale Mio – . Sempre alla rivista Gilles si è poi soffermato sull'ex cognato, esaltandone le doti e parlando della recente vittoria all'Isola dei famosi, che ...

