GF Vip 7 | perchè Orietta Berti ha detto sì a Signorini? Il vantaggio su Sonia Bruganelli

perchè Orietta Berti ha accettato di fare l'opinionista del GF Vip 7? La celebre cantante ne ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, alla quale ha svelato cosa l'avrebbe spinta a dire di sì ad Alfonso Signorini. Orietta Berti opinionista del GF Vip 7: le rivelazioni Orietta Berti affiancherà Sonia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

