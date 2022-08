Gazzetta – Barcellona, 80 milioni di euro per Bernardo Silva: trattativa aperta con il Manchester City | Primapagina (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-16 16:41:50 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Lewandowski, Raphinha, Koundé e ora Bernardo Silva. Il Barcellona vuole chiudere con il botto la campagna acquisti, nel mirino c’è l’esterno offensivo portoghese del Manchester City, che spinge per vestire la maglia blaugrana. L’ex giocatore di Benfica e Monaco ne ha già parato con Xavi, che ha chiesto espressamente il suo arrivo, ma la fumata bianca non è dietro l’angolo. Prima di tutto per il prezzo, il Manchester City parte da una valutazione di 100 milioni di euro mentre il Barcellona non vuole spenderne più di 80, in secondo luogo per la disponibilità economica, che al momento senza ... Leggi su justcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-16 16:41:50 Fa notizia quanto riportato poco fa dalladello Sport: Lewandowski, Raphinha, Koundé e ora. Ilvuole chiudere con il botto la campagna acquisti, nel mirino c’è l’esterno offensivo portoghese del, che spinge per vestire la maglia blaugrana. L’ex giocatore di Benfica e Monaco ne ha già parato con Xavi, che ha chiesto espressamente il suo arrivo, ma la fumata bianca non è dietro l’angolo. Prima di tutto per il prezzo, ilparte da una valutazione di 100dimentre ilnon vuole spenderne più di 80, in secondo luogo per la disponibilità economica, che al momento senza ...

