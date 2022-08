Gas, UE verso recessione: cosa rischiano le industrie? (Di martedì 16 agosto 2022) I tagli alle forniture di gas russo e la conseguente impennata dei prezzi fanno peggiorare le previsioni sul fronte inflazione. E in tale scenario la recessione potrebbe essere inevitabile. Questo il quadro tracciato da Simon Wells, Chief European Economist di Hsbc. Wells – secondo quanto riporta Milano Finanza – vede l’inflazione dell’Eurozona al 10% a ottobre e in media all’8,3% quest’anno e al 6% nel 2023 rispetto alle previsioni di tre mesi fa del 7,6% e del 3,9%. Permangono, inoltre, i rischi di interruzione della catena di approvvigionamento: la siccità che sta colpendo gran parte dell’Europa potrebbe, infatti, limitare il trasporto di merci lungo fiumi chiave come il Reno, e sono stati annunciati nuovi lockdown in Cina. Vi sono, tuttavia, alcuni segnali di allentamento delle strozzature dell’offerta globale con i prezzi di una serie di materie prime che hanno ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 agosto 2022) I tagli alle forniture di gas russo e la conseguente impennata dei prezzi fanno peggiorare le previsioni sul fronte inflazione. E in tale scenario lapotrebbe essere inevitabile. Questo il quadro tracciato da Simon Wells, Chief European Economist di Hsbc. Wells – secondo quanto riporta Milano Finanza – vede l’inflazione dell’Eurozona al 10% a ottobre e in media all’8,3% quest’anno e al 6% nel 2023 rispetto alle previsioni di tre mesi fa del 7,6% e del 3,9%. Permangono, inoltre, i rischi di interruzione della catena di approvvigionamento: la siccità che sta colpendo gran parte dell’Europa potrebbe, infatti, limitare il trasporto di merci lungo fiumi chiave come il Reno, e sono stati annunciati nuovi lockdown in Cina. Vi sono, tuttavia, alcuni segnali di allentamento delle strozzature dell’offerta globale con i prezzi di una serie di materie prime che hanno ...

