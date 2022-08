Galliani e la politica | «Voglio dedicarmi soltanto al Monza»

(Di martedì 16 agosto 2022) Adriano, amministratore delegato del, è intervenuto ai microfoni di Adnkronos per parlare della sua possibile ricandidatura inAdriano, amministratore delegato del, è intervenuto ai microfoni di Adnkronos per parlare della sua possibile ricandidatura in. Le sue dichiarazioni: «al, pertanto non mi ricandiderò in» queste le parole del dirigente brianzolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

' No, non mi candido... '. Adriano, senatore uscente di FI e fedelissimo di Berlusconi , ha deciso di non ricandidarsi alle elezioni politiche. ' Voglio dedicarmi completamente al Monza in serie A ', dice all'Adnkronos....della Cultura e protagonista nel giorni scorsi di una polemica sul "maschilismo" in), l'ex ... In lista non ci saranno, invece volti storici come Adrianoe Renato Schifani . Tra i nuovi ...Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è intervenuto ai microfoni di Adnkronos per parlare della sua possibile ricandidatura in politica Adriano Galliani, amministratore delegato del Mon ...«Il calcio è una cosa seria, non mischiamolo con la politica, sono due cose diverse», dice dopo la sconfitta l’uomo che ha passato una vita a usare il pallone come strumento di consenso. Anche in ques ...