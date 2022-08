Funerali Piero Angela, la commozione del figlio Alberto e il lungo applauso della sala – video (Di martedì 16 agosto 2022) “Nel suo ultimo comunicato ci ha detto di fare la nostra parte per questo Paese. Anche io cercherò di fare la mia“. Sono le ultime parole che Alberto Angela ha voluto dedicare al padre scomparso sabato nel discorso tenuto in Campidoglio durante il funerale laico di Piero Angela. Discorso concluso tra la commozione e il lungo applauso di tutta la sala L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) “Nel suo ultimo comunicato ci ha detto di fare la nostra parte per questo Paese. Anche io cercherò di fare la mia“. Sono le ultime parole cheha voluto dedicare al padre scomparso sabato nel discorso tenuto in Campidoglio durante il funerale laico di. Discorso concluso tra lae ildi tutta laL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fanpage : Alberto Angela commosso ricorda suo padre Piero con un lungo discorso tenuto alla camera ardente allestita in Campi… - Radio1Rai : ??L'ultimo saluto al giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela, morto a 93 anni. Questa mattina, dalle 11.3… - fanpage : Ci mancherai, Piero. La salma del grande divulgatore è arrivata in Campidoglio poco fa - IsaeChia : Piero Angela, il commovente discorso del figlio Alberto ai funerali: “Mi ha insegnato a non avere paura della morte… - brina_77 : RT @ilmessaggeroit: #funerali #piero angela, il discorso del figlio Alberto:«Mi ha insegnato a non aver paura della morte» -