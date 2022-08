Funerali Piero Angela in diretta tv e streaming: come e dove seguirli (Di martedì 16 agosto 2022) Si terranno nella giornata di oggi, martedì 16 agosto 2022, i Funerali di Piero Angela, il compianto giornalista e divulgatore scientifico scomparso lo scorso 14 agosto all’età di 93 anni. Un ultimo doveroso saluto al grande maestro della cultura e della conoscenza che potrà essere seguito in diretta tv e streaming: ecco come e dove. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 agosto 2022) Si terranno nella giornata di oggi, martedì 16 agosto 2022, idi, il compianto giornalista e divulgatore scientifico scomparso lo scorso 14 agosto all’età di 93 anni. Un ultimoroso saluto al grande maestro della cultura e della conoscenza che potrà essere seguito intv e: ecco. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

bizcommunityit : Piero Angela, oggi i funerali in Campidoglio - MarioManca : #PieroAngela: come seguire i funerali in diretta tv e in streaming - rotaruchristina : RT @rep_roma: I funerali di Piero Angela, oggi camera ardente e cerimonia laica in Campidoglio - ph_pluton : RT @DivulgoConAnsia: Si svolgeranno alla camera ardente a Roma, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca i #funerali di Piero Angela og… - RedazioneLaNews : #Roma L'ultimo saluto a Piero Angela: funerali laici e camera ardente in Campidoglio -