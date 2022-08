Funerali di Piero Angela, oggi camera ardente e cerimonia laica in Campidoglio: Gualtieri accoglie il feretro (Di martedì 16 agosto 2022) oggi, 16 agosto, è il giorno dei Funerali di Piero Angela. Il feretro è arrivato verso le 10.40 in Campidoglio, dove alle 11.30 nella sala della Protomoteca si aprirà la camera ardente. Ad accoglierlo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri con accanto il figlio del giornalista Alberto Angela, che parlerà per qualche minuto dopo le 11. Poi verranno aperte le porte della camera mortuaria e tutti i cittadini potranno andare a portare il loro ultimo saluto allo scienziato e divulgatore. Presente la moglie Margherita accompagnata in carrozzina e il figlio Alberto con i suoi figli, due dei cinque nipoti dello scienziato e divulgatore venuto a mancare sabato. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022), 16 agosto, è il giorno deidi. Ilè arrivato verso le 10.40 in, dove alle 11.30 nella sala della Protomoteca si aprirà la. Adrlo il sindaco di Roma Robertocon accanto il figlio del giornalista Alberto, che parlerà per qualche minuto dopo le 11. Poi verranno aperte le porte dellamortuaria e tutti i cittadini potranno andare a portare il loro ultimo saluto allo scienziato e divulgatore. Presente la moglie Margherita accompagnata in carrozzina e il figlio Alberto con i suoi figli, due dei cinque nipoti dello scienziato e divulgatore venuto a mancare sabato. L'articolo proviene da Il Fatto ...

