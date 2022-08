Funerale Piero Angela, il discorso integrale di Alberto Angela: «Mi ha insegnato a non aver paura della morte» (Di martedì 16 agosto 2022) Stamattina l’ultimo saluto a Piero Angela in Campidoglio, ecco la trascrizione integrale del toccante ed illuminante discorso di Alberto Angela durante la commemorazione: «Mi ha insegnato in questi ultimi giorni a non aver paura della morte» Questa mattina in Campidoglio l’ultimo saluto a Piero Angela. Nella Sala della Protomoteca è stata aperta la camera ardente (che chiuderà alle 19.30), dopo l’arrivo della salma, accolta da Alberto Angela insieme al sindaco Roberto Gualtieri. All’esterno una lunga coda di persone, in fila sotto al ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 16 agosto 2022) Stamattina l’ultimo saluto ain Campidoglio, ecco la trascrizionedel toccante ed illuminantedidurante la commemorazione: «Mi hain questi ultimi giorni a non» Questa mattina in Campidoglio l’ultimo saluto a. Nella SalaProtomoteca è stata aperta la camera ardente (che chiuderà alle 19.30), dopo l’arrivosalma, accolta dainsieme al sindaco Roberto Gualtieri. All’esterno una lunga coda di persone, in fila sotto al ...

fanpage : Il toccante discorso di Alberto Angela, al funerale del padre #PieroAngela . Ci Mancherai Piero ?? - Tg3web : Domattina a Roma in Campidoglio la camera ardente e poi il funerale laico di Piero Angela. Con la sua scomparsa il… - SkyTG24 : Funerale Piero Angela, il discorso del figlio Alberto: 'Vivrà in chi assapora la vita' - roarkebeniko : RT @perchetendenza: 'Alberto Angela': Per il suo discorso al funerale di Piero Angela - LegoCouch : RT @perchetendenza: 'Alberto Angela': Per il suo discorso al funerale di Piero Angela -