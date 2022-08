Francia-Italia stasera in tv: orario e diretta streaming amichevole basket (Di martedì 16 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Francia-Italia, match valido come amichevole di basket. Prosegue il lavoro della selezione del ct Pozzecco verso le prossime sfide ufficiali, con questa nuova sfida contro i forti transalpini: gli azzurri hanno perso di misura all’overtime nella partita giocata a Bologna, e ora ci si sposta all’Arena Sud di Montpellier per la rivincita. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di martedì 16 agosto, con la sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale aggiornata. SEGUI LA diretta TESTUALE CALENDARIO ITALbasket ESTATE 2022 ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido comedi. Prosegue il lavoro della selezione del ct Pozzecco verso le prossime sfide ufficiali, con questa nuova sfida contro i forti transalpini: gli azzurri hanno perso di misura all’overtime nella partita giocata a Bologna, e ora ci si sposta all’Arena Sud di Montpellier per la rivincita. La palla a due della partita è fissata alle ore 20:30 di martedì 16 agosto, con la sfida che verrà trasmessa insu Sky Sport Action, oltre che insu Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale aggiornata. SEGUI LATESTUALE CALENDARIO ITALESTATE 2022 ...

