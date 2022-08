Francia-Italia oggi, amichevole basket: orario, programma, dove vederla in tv, streaming (Di martedì 16 agosto 2022) Francia contro Italia, una volta ancora. Va in scena a Montpellier la seconda e ultima delle due partite che oppongono i transalpini agli azzurri; nella prima vittoria francese al supplementare per 77-78 a Bologna. La squadra di coach Gianmarco Pozzecco ha, nel frattempo, eliminato un nome dalla corsa per gli Europei, ed è quello di John Petrucelli. Sono in 14 a potersi giocare le 12 maglie che vedremo a Milano, nella nuova veste che si è vista all’Unipol Arena per la prima volta. Vincent Collet, invece, prosegue nella sperimentazione di molti quintetti che, con il grande talento di cui è a disposizione, può schierare sul parquet. Si gioca alla Sud de France Arena, imponente impianto che per il basket può ospitare fino a 10.700 persone. basket, l’Italia affronta la Francia in ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)contro, una volta ancora. Va in scena a Montpellier la seconda e ultima delle due partite che oppongono i transalpini agli azzurri; nella prima vittoria francese al supplementare per 77-78 a Bologna. La squadra di coach Gianmarco Pozzecco ha, nel frattempo, eliminato un nome dalla corsa per gli Europei, ed è quello di John Petrucelli. Sono in 14 a potersi giocare le 12 maglie che vedremo a Milano, nella nuova veste che si è vista all’Unipol Arena per la prima volta. Vincent Collet, invece, prosegue nella sperimentazione di molti quintetti che, con il grande talento di cui è a disposizione, può schierare sul parquet. Si gioca alla Sud de France Arena, imponente impianto che per ilpuò ospitare fino a 10.700 persone., l’affronta lain ...

