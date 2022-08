Francesco Oppini: "Sono incaz***". Sfogo pesante, cosa è successo in volo (Di martedì 16 agosto 2022) Viaggio in aereo da incubo per Francesco Oppini. A Ferragosto, di ritorno da Ibiza, assieme ad altre decine di passeggeri, è rimasto bloccato su un aereo Ryan Air per oltre un'ora e mezza senza aria condizionata. Un inferno che il figlio di Alba Parietti ha documentato sul suo profilo Instagram. "Siamo un aereo di gente incaz***a doveva partire il volo alle 13.35 ma è arrivato in ritardo da Bergamo", ha denunciato il telecronista sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. "Si Sono inventati, dopo un'ora che siamo in aereo con l'aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot", ha proseguito Francesco Oppini, accusabdi Ryan Air di avere mentito sulle cause del disservizio di cui Sono stati vittime i suoi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Viaggio in aereo da incubo per. A Ferragosto, di ritorno da Ibiza, assieme ad altre decine di passeggeri, è rimasto bloccato su un aereo Ryan Air per oltre un'ora e mezza senza aria condizionata. Un inferno che il figlio di Alba Parietti ha documentato sul suo profilo Instagram. "Siamo un aereo di gentea doveva partire ilalle 13.35 ma è arrivato in ritardo da Bergamo", ha denunciato il telecronista sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. "Siinventati, dopo un'ora che siamo in aereo con l'aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot", ha proseguito, accusabdi Ryan Air di avere mentito sulle cause del disservizio di cuistati vittime i suoi ...

Giovann14793883 : RT @Gianfranco_juve: Pressing: Moviola + Zazzaroni + Graziani + Auriemma...non c'era ne questo né il secondo realizzato da DV9. Per Massimo… - Gianfranco_juve : Pressing: Moviola + Zazzaroni + Graziani + Auriemma...non c'era ne questo né il secondo realizzato da DV9. Per Mass… - LauraB0123 : RT @RattaDiFranci: Che bello vedere Francesco Oppini in una trasmissione seria e importante come #Pressing, sapendo che ci è arrivato per l… - infoitcultura : Francesco Oppini, rientro in Italia da Ibiza infernale - infoitcultura : “La gente sta impazzendo”, attimi di panico per Francesco Oppini: cos’è accaduto -